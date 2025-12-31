Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 30 грудня 2025 року.

Манчестер Юнайтед у домашньому матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги зіграв унічию проти Вулвергемптона (1:1).

Команда Рубена Аморіма так і не змогла схилити останню гру в календарному році на свій бік, тому просто обмінялась голами із суперниками в першому таймі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Вулвергемптон у рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Юнайтед — Вулвергемптон 1:1

Голи: Зіркзе, 27 — Крейчі, 45

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Дало, Гевен (Йоро, 75), Мартінес, Шоу — Каземіро, Угарте (Боанова Мантато, 75) — Доргу, Зіркзе (Девідсон Флетчер, 47), Кунья — Шешко

Вулвергемптон: Са — Доерті, Москера, Крейчі — Чачуа, Аріас (Мьоллер Вольфе, 90), Гомес, Буено — Мане, Хі Чхан (Лопес, 88) — Арокодаре (Странд Ларсен, 65)

Попередження: Чачуа, Ларсен