Англія

Італієць шукатиме нове місце роботи.

Лондонський Челсі звільнив з посади головного тренера команди Енцо Мареску. Про це повідомляє офіційний сайт «синіх».

«Футбольний клуб Челсі та його головний тренер Енцо Мареска припиняють співпрацю. За час роботи в клубі Енцо привів команду до успіху в Лізі конференцій та клубному чемпіонаті світу. Ці досягнення залишаться важливою частиною новітньої історії клубу, і ми дякуємо йому за внесок у розвиток клубу.

Враховуючи, що команда ще має досягти ключових цілей у чотирьох турнірах, включаючи кваліфікацію в Лігу чемпіонів, Енцо і клуб вважають, що зміни дають команді найкращі шанси повернутися в потрібне русло», – йдеться у заяві клубу.

Мареска очолив Челсі влітку 2024 року. Лондонський клуб посідає 5-е місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 30 очок після 19 матчів. "Сині" виграли лише два з дев'яти останніх матчів у всіх турнірах.