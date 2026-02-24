Ліга чемпіонів

Бенфіка сподівається на скасування бану перед матчем з Реалом.

Аргентинський вінгер лісабонської Бенфіки Джанлука Престіанні був помічений на тренуванні своєї команди на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді.

Участь гравця у підготовчому процесі стала несподіванкою, адже наразі він відбуває тимчасову дискваліфікацію від УЄФА і має пропустити матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів проти мадридського Реала, який відбудеться вже цієї середи.

Престіанні був відсторонений на одну гру після гучного інциденту в першому матчі команд у Лісабоні. Тоді Реал здобув перемогу з рахунком 1:0 завдяки розкішному голу Вінісіуса Жуніора. Невдовзі після взяття воріт бразилець заявив, що аргентинський гравець ображав його на расовому ґрунті.

Сам Престіанні ці звинувачення категорично заперечує. У відповідь на санкції УЄФА, Бенфіка подала офіційну апеляцію. У лісабонському клубі реалістично оцінюють ситуацію і визнають, що юридичний процес навряд чи матиме практичний ефект до стартового свистка в середу.

Проте команда вирішила перестрахуватися: у вівторок Престіанні вийшов на газон Бернабеу та тренувався у загальній групі. У табори Бенфіки все ще плекають надію, що дискваліфікацію вдасться екстрено скасувати безпосередньо перед виходом футболістів на поле.