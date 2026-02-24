Азербайджанський клуб спробував гучно гримнути дверима, але "сороки" все ж здобули ще одну перемогу.
Гравці Ньюкасла, Getty Images
24 лютого 2026, 23:51
Звіт матчу з'явиться незабаром...
*Ньюкасл Юнайтед — Карабах 3:2 (перший матч — 6:1)
Голи: Тоналі, 4, Жоелінтон, 6, Ботман, 52 - Дуран, 51, Джафаркулієв, 57
Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Тріпп'єр, Ботман, Берн, Мерфі (Шахар, 87) — Вольтемаде, Тоналі, Жоелінтон (Гордон, 54) — Мерфі (Шахар, 87), Осула (Вісса, 73), Барнс
Карабах: Кохальскі — Болт, Сілва, Гусейнов, Медіна, Джафаркулієв (Байрамов, 79) — Бікальйо, Янкович (Курбанли, 79) — Монт'єль (Каді, 62), Зубір (Аддай, 79) — Дуран (Кащук, 69)
Попередження: Бікальйо