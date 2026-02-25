Ліга чемпіонів

Нульова нічия з Олімпіакосом гарантувала леверкузенцям вихід до наступного раунду.

Баєр втримав перевагу за підсумками двох матчів та вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:0)

Після першої гри, яка завершилася впевненою перемогою на користь Баєра з рахунком 2:0, у другому матчі підопічні Юльманна діяли обережніше. Команди завдали лише два удари в площину воріт на двох. У підсумку нульова нічия з Олімпіакосом гарантувала леверкузенцям вихід до наступного раунду.

Баєр Леверкузен — Олімпіакос 0:0

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Андріх, Тап — Васкес (Артур, 77), Паласіос (Тап, 72), Гарсія, Грімальдо — Гофманн (Калбрет, 73), Шик, Маза (Поку, 56)

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Пірола, Ортега — Музакітіс (Сципіоні, 79), Ессе, Гарсія (Оньємаєчі, 90) — Мартінш (Клейтон, 90), Шикінью (Луїс, 66) — Таремі (Ель-Каабі, 66)

Попередження: Пірола