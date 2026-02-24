Інше

Юний форвард вовків став об'єктом інтересу обох збірних після яскравого прориву в АПЛ.

18-річний нападник Вулвергемптона Матеус Мане опинився в центрі перетягування каната між національними збірними Англії та Португалії. Яскрава гра юнака у Прем'єр-лізі привернула увагу найвищого керівництва обох футбольних федерацій.

Мане народився в португальському місті Баррейру, але переїхав до Англії у восьмирічному віці. У 2024 році він уже встиг дебютувати за збірну Англії U-18. Проте Португалія не збирається відпускати свого уродженця:

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес активно працює над залученням гравця. Йому в цьому допомагають старі зв'язки — Мартінес грав разом із нинішнім технічним директором «Вулвз» Меттом Джексоном за Віган.

Президент Португальської федерації футболу Педру Проенса також є великим шанувальником таланту Мане і особисто намагається переконати його обрати історичну батьківщину. Водночас головний тренер молодіжної збірної Англії (U-21) Лі Карслі виявляє серйозний інтерес до форварда, сподіваючись зберегти його для Трьох левів.

За інформацією джерел, Мане спочатку може отримати виклик до португальської молодіжки U-21, але водночас залучатися до тренувань із головною командою. Роберто Мартінес бачить у ньому перспективу і прагне швидко інтегрувати до складу після чемпіонату світу.

Сам гравець поки не ухвалив остаточного рішення, повністю зосередившись на виступах за клуб. Матеус перебрався до Вулвергемптона з Рочдейла в лютому 2024 року. Його дебют на дорослому рівні відбувся у травні проти Брайтона (0:2) під керівництвом Вітора Перейри.Однак справжній прорив стався вже цього сезону за Роба Едвардса.

Мане — одна з небагатьох світлих плям у відверто провальному сезоні команди. Зігравши у 20 матчах, він відзначився двома голами і став наймолодшим бомбардиром в історії виступів клубу в Прем'єр-лізі. Після повноцінного дебюту проти Ліверпуля у грудні, форвард незмінно виходив у стартовому складі в останніх 11 турах чемпіонату.