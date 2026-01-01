Англія

19-річний бразилець перебрався до Англії після виступів у чемпіонаті Бразилії.

Астон Вілла офіційно оголосила про перехід вінгера Греміо Аліссона. Про це повідомляє пресслужба клубу з Бірмінгема.

Деталі контракту не розголошуються, однак за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала близько 10 мільйонів євро, а ще 2 мільйони передбачені у вигляді бонусів.

19-річний бразилець вважається одним із перспективних флангових гравців свого покоління. У минулому сезоні Аліссон провів 38 матчів за Греміо в усіх турнірах, у яких відзначився одним забитим м’ячем і двома результативними передачами.

Для молодого вінгера перехід до Астон Вілли стане першим досвідом виступів у європейському футболі.