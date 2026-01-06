Англія

Майбутній наставник аристократів прокоментував своє призначення.

Ліам Росеньйор офіційно підтвердив своє призначення на посаду головного тренера лондонського Челсі.

41-річний фахівець, який до цього успішно працював у французькому Страсбурі, повертається до Англії, щоб очолити одного з грандів світового футболу після звільнення Енцо Марески. Росеньйор не приховував свого захоплення від нового виклику. У своєму коментарі він наголосив на статусі лондонського клубу:

"Це честь — отримати пропозицію від такого клубу. Ми говоримо про одну з найбільших команд світу, чинних чемпіонів Клубного чемпіонату світу. Це можливість, від якої я просто не міг відмовитися», — заявив тренер.

Він також додав, що попри чутки про інтерес з боку інших клубів, які виступають у Лізі чемпіонів, саме проект Челсі став для нього пріоритетним.

Перехід Росеньйора став можливим завдяки успішній роботі в Лізі 1. Оскільки обидва клуби перебувають у власності консорціуму BlueCo, це призначення виглядає як логічне підвищення всередині структури. Проте сам тренер з великою теплотою згадує свій час у Франції:

"Це були найкращі 18 місяців моєї професійної кар'єри. Я зустрів тут неймовірних людей, і наші успіхи були б неможливими без наполегливої праці кожного в цьому клубі" — наголосив фахівець.

Окрім професійних амбіцій, важливим фактором для Росеньйора став сімейний аспект. Тренер зізнався, що тривале перебування за кордоном було складним випробуванням:

"Я зможу повернутися додому і частіше бачити своїх дітей. Перебування далеко від родини було певною жертвою, яку я приніс заради кар'єри, тому цей переїзд важливий для мене і в особистому плані".

Тепер на Росеньйора чекає непросте завдання: стабілізувати результати «синіх» та виправдати довіру власників, які зробили ставку на його прогресивний тактичний підхід та вміння працювати з молодими талантами.