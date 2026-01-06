Англія

Майбутній наставник лондонців особисто підтвердив своє призначення.

Головний тренер французького Страсбуру Ліам Росеньйор стане новим головним тренером Челсі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо, зазначаючи, що всі умови угоди між сторонами вже погоджені.

Сам фахівець публічно підтвердив інформацію про своє майбутнє призначення та не приховував значущості цього кроку у кар’єрі.

"Я скоро стану новим тренером Челсі — одного з найбільших клубів у світі", — заявив Росеньйор.

Очікується, що лондонський клуб найближчим часом офіційно оголосить про підписання контракту та представить нового головного тренера.

Зараз Страсбур під керівництвом Ліама Ресеньйора посідає сьоме місце в турнірній таблиці французької Ліги 1, набравши 23 очки після 16 зіграних матчів.