Команда Пепа Гвардіоли втратила очки у поєдинку з Брайтоном.
Манчестер Сіті - Брайтон, Getty Images
07 січня 2026, 23:32
Манчестер Сіті — Брайтон 1:1
Голи: Голанд, 41 (пен) - Мітома, 60
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш (О'Райлі, 73), Хусанов, Аллейн, Аке (Льюїс, 73) — Гонсалес (Родрі, 64) — Сілва, Рейндерс, Фоден (Шеркі, 73), Доку — Голанд
Брайтон: Вербрюгген — Гіншелвуд, ван Геке, Данк, Кадіоглу — Аярі (Вотсон, 83), Гросс — Мітома (Мілнер, 83), Гомес (Груда, 77), Де Кейпер — Рюттер (Велбек, 77)
Попередження: Доннарумма — Данк, Гросс, Геке, Кейпер, Мітома, Вотсон