Англія

Легенда клубу працюватиме з командою до завершення сезону-2025/26.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про призначення Майкла Карріка головним тренером чоловічої першої команди після того, як Рубена Аморіма було скандально звільнено.

Контракт із 44-річним фахівцем розрахований до кінця сезону-2025/26. Каррік добре знайомий із клубом — у статусі гравця він провів за Манчестер Юнайтед 464 матчі та виграв п’ять титулів Прем’єр-ліги, Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Кубок Англії, два Кубки ліги та Клубний чемпіонат світу.

Після завершення ігрової кар’єри у 2018 році Каррік увійшов до тренерського штабу першої команди, працював із Жозе Моурінью та Оле-Гуннаром Сульшером, а після відходу норвежця тимчасово очолював Манчестер Юнайтед у 2021 році. Останнім місцем роботи англійця був Мідлсбро, який він тренував протягом двох з половиною років.

Карріку допомагатимуть Стів Голланд, Джонатан Вудгейт, Тревіс Бінніон, Джонні Еванс та Крейг Моусон. Клуб також подякував тимчасовому керманичу Даррену Флетчеру за роботу на минулому тижні — він продовжить працювати з командою U-18.