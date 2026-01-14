Півфінальний матч-відповідь на Етіхаді тепер проходитиме із значним гандикапом для команди Хосепа Гвардіоли.
Ньюкасл — Манчестер Сіті, Getty Images
14 січня 2026, 00:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ньюкасл — Манчестер Сіті 0:2
Голи: Семеньйо, 53, Шеркі, 90+9
Ньюкасл: Поуп — Дж. Мерфі (Барнс, 45+2), Тіав, Ботман, Голл — Майлі, Жоелінтон, Гімараєс (Тріпп'єр, 87) — Ремзі (Тоналі, 69), Вісса (Вольтемаде, 69), Гордон (Еланга, 69).
Манчестер Сіті: Траффорд — Нунес (Льюїс, 62), Хусанов, Аллейн, Аке (Аїт-Нурі, 88) — Сілва, О’Райлі (Родрі, 61) — Семеньйо, Доку (Шеркі, 77), Фоден (Рейндерс, 62) — Голанд.
Попередження: Жоелінтон, Гімараєс, Тоналі — О'Райлі, Нунеш, Сілва