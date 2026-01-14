Англія

Керманич Манчестер Сіті висловився з приводу арбітражу матчу.

Манчестер Сіті напередодні обіграв Ньюкасл у першому матчі півфіналу Кубка англійської ліги.

Ньюкасл — Манчестер Сіті 0:2 Відео голів та огляд матчу Кубка ліги

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував епізод із скасованим через офсайд другим голом Антуана Семеньйо посеред другого тайму.

"Чотири арбітри та VAR не можуть ухвалити рішення. Я це не розумів ще тоді, коли після шістдесятої хвилини нашої гри в рамках Прем'єр-ліги на цьому стадіоні нещодавно, де Шер фолив проти Філла Фодена, VAR нічого не сказав?!

А до цього ще мав бути пенальті для Джеремі Доку в епізоді проти Тіава. Просто подивіться на ті епізоди.

Але саме з другим голом у ворота Ньюкасла сьогодні лінія була справді ідеальною, буквально на міліметри. І от цього я не розумію.

Але я майже впевнений, що суддя зателефонує мені завтра, щоб пояснити, чому VAR не втрутився у ті два чисті пенальті…

Подивіться на мою прес-конференцію, чи казав я щось після гри Прем'єр-ліги проти Ньюкасла тоді?! Але сьогодні VAR втрутився. Я чекав тоді на два очевидні пенальті, але цього не сталось.

Але, знаєте, усе гаразд. Ми знаємо, як це працює, і це зробить нас сильнішими. Я багато разів казав команді, що завжди все залежить від окремих епізодів!

Сьогодні четверо людей не змогли визначитись, чи був офсайд, чи не був, хоча перед ними була намальована лінія. Я не знаю, що з цим робити.

Я не підозрюю нікого й ні в чому вже десять років. Я нічого не сказав, коли ми програли тут 1:2 місяць тому. І я нічого не сказав у фіналі Кубка Англії проти Крістал Пелас через червону картку з Діна Гендерсона. Хіба я щось тоді сказав? Ні.

Але гаразд, усе гаразд. Те, що ми нічого не кажемо… Я впевнений, що Говард Вебб зателефонує мені завтра, щоб пояснити всі ці моменти", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Манчестер Сіті проведе на виїзді в дербі проти Юнайтед у чемпіонаті.