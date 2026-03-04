Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 березня 2026 року.

Завершилася 1469 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові від початку року звільнили 460 км² територій. За його словами, намагаючись захопити українські території, росія втрачає до 35 тисяч військовослужбовців на місяць. Водночас Зеленський визнав, що й Україна також стикається з нестачею військовослужбовців. На думку президента, Україна може зіткнутися з проблемами щодо ракет для ППО через операцію США проти Ірану, адже американцям та їхнім союзникам на Близькому Сході вони можуть знадобитися для самозахисту.

- В Ірані заявили, що будь-які дії країн Європи на Близькому Сході будуть розцінюватись як акт війни та призведуть до атаки на європейські держави. Три великі європейські держави — Велика Британія, Франція та Німеччина — дали зрозуміти, що вони можуть активно втрутитися в конфлікт, щоб захищати свої інтереси та інтереси союзників у регіоні.

- Зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко у співпраці з Міноборони створить збірник рецептів для ЗСУ. Він пояснив, що не збирається розроблювати геніальні авторські рецепти, а допоможе систематизувати те, що вже існує в підрозділах, і передати досвід там, де він корисний.

- Низка країн Європи із проукраїнськими урядами, а також Європейська комісія просять Київ дозволити візит до нафтопроводу Дружба, щоб довести, що Україна справді намагається відновити транзит нафти. Про це пише Financial Times із посиланням на п’ять неназваних дипломатів та посадовців ЄС.

- Україна отримала перший транш на 1,5 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою чотирирічною програмою. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Підбірка новин: Hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 123 бойових зіткнення. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують його бойовий потенціал, завдаючи систематичного вогневого ураження. Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 46 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу, застосував 3678 дронів-камікадзе та здійснив 2330 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав трьох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 131 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в напрямку населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував в напрямку Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак окупантів в бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку противник вісім разів намагався просунутися вперед в районах Закітного й Платонівки та у напрямку Різниківки й Рай-Олександрівки. Один бій триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Русин Яр та у бік Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік Новоолександрівки й Новопідгороднього. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 38 окупантів та 22 – поранено. Знищено одну антену, дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки, один засіб радіоелектронної боротьби, два укриття особового складу ворога, пошкоджено танк, артилерійську систему, чотири квадроцикли, одну одиницю автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 179 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів наступав у бік населених пунктів Тернове, Вишневе, Вороне і Злагода. Вишневе та Писанці зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 21 атака у районах Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Святопетрівка, Зелене, Цвіткове. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Чарівне, Долинка, Любицьке, Самійлівка, Новоукраїнка, Зелена Діброва, Гірке. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом в районі Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не спостерігається.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Є те, що ми маємо зробити на своєму рівні в Україні, конкретна робота – і це найбільші завдання – у громад та у військових. Щодо ППО та будівництва захисних споруд є завдання. Також зрозуміло, про що домовлятися з партнерами на наступний опалювальний сезон.

Дякую Нафтогазу, всім нашим українським енергетичним компаніям, кожній ремонтній бригаді, також Укрзалізниці, ДСНС України – усім, хто працював, щоб люди змогли пройти цю зиму. Україна отримувала необхідний імпорт і газу, й електрики. Ми збільшуємо відповідні спроможності. Також фінансова робота з партнерами була налагоджена якісно. Так має бути й надалі.

Звісно, зараз через війну з іранським режимом є виклики і щодо зростання цін на енергоресурси, і щодо обсягів необхідного постачання засобів ППО для нас, для України. Але і на це в нас повинні бути достатні відповіді. Всі разом у державі маємо заради цього працювати".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!