Англія

Манкуніанці прагнуть бути в лідерах.

Виконуючий обовʼязки головного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррік висловився про амбіційний «червоних дияволів». Його слова наводить офіційний сайт клубу.

«Керівництво не ставило переді мною задач. Ми хочемо бути ближчими до вершини таблиці, хочемо бути на вершині таблиці.

Це досить очевидно, але ми маємо зробити кілька невеликих кроків у цьому напрямі. І участь у єврокубках буде кроком уперед. Треба рухатися вперед, — сказав Каррік.

«Манчестерське дербі» між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед відбудеться 17 січня, о 14:30 за київським часом.