Англія

Іспанець незадоволений суддівством в дербі.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про роботу бригади арбітрів під час матчу з Манчестер Юнайтед (0:2). Цитує іспанського фахівця BBC.

“Чи це був фол на червону? Був. Але я постав би не в кращому світлі, якби все звалив на червону.

Чи вчинив би я інакше? Так. Змінило б це перебіг гри? Хтозна. Якщо футболісти будуть використовувати це як виправдання, у нас є великі проблеми», – сказав Гвардіола.

На 11-й хвилині матчу 20-го туру АПЛ Діогу Дало шипами влучив у ногу вінгеру Манчестер Сіті Жеремі Доку в районі коліна. Суддя поєдинку Ентоні Тейлор показав португальцю жовту картку.