Іспанець незадоволений суддівством в дербі.
Жовта картка Дало, Getty Images
16 січня 2026, 19:25
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про роботу бригади арбітрів під час матчу з Манчестер Юнайтед (0:2). Цитує іспанського фахівця BBC.
“Чи це був фол на червону? Був. Але я постав би не в кращому світлі, якби все звалив на червону.
Чи вчинив би я інакше? Так. Змінило б це перебіг гри? Хтозна. Якщо футболісти будуть використовувати це як виправдання, у нас є великі проблеми», – сказав Гвардіола.
На 11-й хвилині матчу 20-го туру АПЛ Діогу Дало шипами влучив у ногу вінгеру Манчестер Сіті Жеремі Доку в районі коліна. Суддя поєдинку Ентоні Тейлор показав португальцю жовту картку.