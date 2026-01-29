Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 29 січня 2026 року.

Англійський Ліверпуль у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА розгромив азербайджанський Карабах на власному полі (6:0).

Команда Арне Слота вчергове втратила Фрімпонга вже на початку гри, але ще до середини першого тайму вела за рахунком у два м’ячі.

Після чого "червоні" ще й ударно розпочали другу половину, зробили рахунок розгромним, після чого закрили зустріч ще одним пізнім голом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Карабах у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Ліверпуль — Карабах 6:0

Голи: Мак Аллістер, 15, 61, Вірц, 21, Салах, 50, Екітіке, 57, К'єза, 90

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг (Ендо, 4), Гравенберх, ван Дейк, Робертсон — Вірц (Ньйоні, 67), Мак Аллістер, Собослаї (Нейлло, 75) — Салах, Екітіке (Нгумоа, 67), Гакпо (К'єза, 74).

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв — Бікальйо, Янкович — Андраде (Болт, 68), Монт'єль (Курбанлі, 85), Зубір (Аддай, 81) — Дуран (Ахундзаде, 67).

Попередження: Янкович