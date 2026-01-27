Ліверпуль оголосив про підписання контракту із захисником юнацької збірної Австрії до 17 років Іфеаньї Ндукве. Футболіст, який нині представляє Аустрію, приєднається до англійського клубу в літнє трансферне вікно.

Ндукве виповниться 18 років у березні, після чого він зможе офіційно розпочати виступи у структурі Ліверпуля. Планується, що на початковому етапі захисник гратиме за команду U21.

За інформацією джерел, угода з футболістом розрахована до 2030 року.

Раніше стало відомо, що Вортон дав згоду на трансфер до Ліверпуля.