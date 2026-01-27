Англія

17-річний футболіст приєднається до англійського клубу влітку та виступатиме за команду U21.

Ліверпуль оголосив про підписання контракту із захисником юнацької збірної Австрії до 17 років Іфеаньї Ндукве. Футболіст, який нині представляє Аустрію, приєднається до англійського клубу в літнє трансферне вікно.

Ндукве виповниться 18 років у березні, після чого він зможе офіційно розпочати виступи у структурі Ліверпуля. Планується, що на початковому етапі захисник гратиме за команду U21.

За інформацією джерел, угода з футболістом розрахована до 2030 року.

Раніше стало відомо, що Вортон дав згоду на трансфер до Ліверпуля.