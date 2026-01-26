Клуб не знайшов рівноцінної заміни шотландському захиснику.
Ендрю Робертсон, Getty Images
26 січня 2026, 00:31
Ендрю Робертсон із великою ймовірністю продовжить кар’єру в Ліверпулі. За інформацією The Times, мерсисайдський клуб повідомив Тоттенгем про неможливість трансферу захисника в нинішніх умовах.
Керівництво Ліверпуля проаналізувало пропозицію лондонського клубу, а також внутрішні варіанти заміни шотландця, після чого дійшло висновку, що переговори доцільно згорнути.
Ендрю Робертсон виступає за Ліверпуль із літа 2017 року, коли перейшов із Галл Сіті за 9 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 захисник провів 21 матч у всіх турнірах, забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Раніше Вірджил ван Дейк публічно заявив про бажання зберегти в команді Енді Робертсона.