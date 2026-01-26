Англія

Клуб не знайшов рівноцінної заміни шотландському захиснику.

Ендрю Робертсон із великою ймовірністю продовжить кар’єру в Ліверпулі. За інформацією The Times, мерсисайдський клуб повідомив Тоттенгем про неможливість трансферу захисника в нинішніх умовах.

Керівництво Ліверпуля проаналізувало пропозицію лондонського клубу, а також внутрішні варіанти заміни шотландця, після чого дійшло висновку, що переговори доцільно згорнути.

Ендрю Робертсон виступає за Ліверпуль із літа 2017 року, коли перейшов із Галл Сіті за 9 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 захисник провів 21 матч у всіх турнірах, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше Вірджил ван Дейк публічно заявив про бажання зберегти в команді Енді Робертсона.