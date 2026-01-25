Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 24 січня 2026 року.

Борнмут у матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі вирвав перемогу над Ліверпулем (3:2).

Команда Андоні Іраоли відкрила рахунок на 27 хвилині зусиллями Франсіско Еванілсона, після чого на 33 хвилині перевагу "вишень" подвоїв Алекс Хіменес.

Однак ще до перерви Ліверпуль зміг відіграти один м'яч завдяки голу Вірджила Ван Дейка. Потім на 80 хвилині Домінік Собослаї зрівняв цифри на табло.

Борнмут вирвав перемогу над п'ятій компенсованій хвилині, коли ворота "червоних" вразив Амін Адлі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Ліверпуль у рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Борнмут — Ліверпуль 3:2

Голи: Еванілсон, 27, Хіменес, 33, Адлі, 90+5 — ван Дейк, 45+1, Собослаї, 80.

Борнмут: Петрович — Сміт, Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт, Кук — Хіменес (Тот, 85), Крупі (Крісті, 67), Адлі — Еванілсон (Унал, 90+3).

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг (Екітіке, 59), Гомес (Ендо, 35), ван Дейк, Керкез (Робертсон, 46) — Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 59) — Собослаї, Вірц — Салах, Гакпо (Нгумоа, 75).

Попередження: Крупі — Гравенберх.