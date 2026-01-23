Англія

Головний тренер шпор публічно закликав керівництво клубу продовжити угоду з нідерландським захисником на тлі серйозного інтересу з боку конкурентів.

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк надіслав чіткий сигнал Ліверпулю та іншим потенційним покупцям: Мікі ван де Вен не продається.

Наставник наполягає на тому, що клуб має негайно розпочати переговори про продовження контракту з 24-річним захисником, щоб гарантувати його майбутнє у Північному Лондоні. Ван де Вен, який перейшов до Тоттенгема з Вольфсбурга влітку 2023 року за 43 мільйони фунтів, став одним із ключових гравців команди.

Його вартість за цей час подвоїлася: у шпорах дають зрозуміти, що розглядатимуть пропозиції лише від 100 мільйонів фунтів . Така захмарна ціна встановлена спеціально, щоб відлякати покупців. Ліверпуль розглядає нідерландця як пріоритетну ціль після того, як втратив Марка Гехі.

Мерсисайдці шукають довгострокову заміну Вірджілу ван Дейку, якому влітку виповниться 35 років, та Ібрагімі Конате, чий контракт наближається до завершення. Томас Франк включив Ван де Вена до групи лідерів команди і високо оцінює його внесок: у поточному сезоні захисник забив вже 6 голів, поступаючись за цим показником лише Рішарлісону.

"Він дуже важливий для нас. Мікі — гравець Тоттенгема зараз і в майбутньому. Він безперечно той, кому ми повинні надати пріоритет. Я не сумніваюся, що він допоможе нам досягти бажаних вершин", — заявив Франк.

Попри чутки про те, що гравець може бути невдоволений через нестабільні результати команди (яка наразі перебуває у нижній частині таблиці), тренер запевняє, що Ван де Вен щасливий і повністю відданий клубу.

Контракт захисника з клубом розрахований до літа 2029 року.