Ліга чемпіонів

Стала відома підсумкова таблиця лігового етапу найпрестижнішого єврокубкового турніру в сезоні-2025/26 та учасники плей-оф.

Після завершення заключного, восьмого туру загального етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26 остаточно сформувалася турнірна таблиця та визначилися всі учасники стадії плей-оф.

Прямі путівки до 1/8 фіналу, посівши місця з першого по восьме, здобули Арсенал, Баварія, Ліверпуль, Тоттенгем Готспур, Барселона, Челсі, Спортінг Лісабон та Манчестер Сіті. Ці команди пропустять стадію плей-оф раунду та одразу розпочнуть виступи в основній сітці вибування.

У плей-оф раунді, де команди боротимуться за вихід до 1/8 фіналу, зіграють клуби, що фінішували на позиціях з дев’ятої по 24-ту. До цього списку увійшли Реал Мадрид, Інтер, Парі Сен-Жермен, Ньюкасл Юнайтед, Ювентус, Атлетіко, Аталанта, Баєр, Боруссія Дортмунд, Олімпіакос, Брюгге, Галатасарай, Монако, Карабах, Буде/Глімт та Бенфіка.

Водночас за підсумками загального етапу турнір залишили Кайрат, Вільярреал, Славія Прага, Айнтрахт, Марсель, Наполі, Аякс, Копенгаген, Атлетік, ПСВ, Юніон Сент-Жиллуаз та Пафос.

Таким чином, Ліга чемпіонів переходить у вирішальну фазу, де на вболівальників чекають матчі на вибування та можливі топпротистояння вже на ранніх стадіях турніру.

Жеребкування стикових матчів 1/16 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 30 січня. У ньому візьмуть участь такі команди: