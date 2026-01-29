Англієць задоволений перемогою в Неаполі.
Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор висловився після вольової перемоги над італійським Наполі (3:2) в рамках заключного туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить CBS.
«Найприємніший момент – колективний настрій команди, який дозволив позитивно відреагувати на найскладніший перший тайм. Ми пройшли далі у турнірі – це найголовніше.
Я дуже пишаюся гравцями. У першому таймі я просив їх пресингувати зовсім по-іншому, оскільки вони ніколи раніше цього не робили і майже не тренували.
Час, який у нас є в найближчі кілька тижнів, допоможе нам стати кращими, але при цьому, як і раніше, потрібно вигравати матчі.
Я намагаюся працювати щосили разом із командою, з тренерським штабом, і сподіваюся, у нас буде ще багато таких чудових вечорів», – сказав Росеньйор.