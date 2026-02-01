Інше

Екс-капітан Челсі виставив на аукціон понад 50 унікальних лотів, зібравши майже 700 тисяч доларів.

Легенда Челсі Джон Террі провів масштабний аукціон своєї особистої колекції пам’ятних речей. Головною інтригою торгів стало протистояння футболок двох найкращих гравців сучасності — Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

У цьому змаганні перемогу здобув аргентинець. Ігрова футболка Ліонеля Мессі, в якій він виступав за Барселону у матчі Ліги чемпіонів проти Челсі в 2006 році, пішла з молотка за 183 000 доларів. Для порівняння, футболка Кріштіану Роналду часів його виступів за Манчестер Юнайтед була продана за 115 900 доларів.

Джон Террі розповів цікаву історію про те, як йому дісталася футболка Мессі: "Це дуже особлива футболка від великого і єдиного Ліонеля Мессі. Це помаранчевий комплект, який вони одягали не надто часто, що робить його ще більш унікальним.

"Оскільки я був захисником, а він нападником, ми були дуже близько один до одного всю гру. Тож коли залишалася хвилина чи дві до кінця, я навмисно наблизився до нього, щоб гарантовано обмінятися футболками після свистка", — заявив Джон.

Серед інших цікавих лотів: Футболка Тьєррі Анрі з переможного матчу Арсенала (сезон Непереможних) була продана за 93 820 доларів.На ній є підпис: Джону, продовжуй у тому ж дусі. Копія кубка Англії 2007 року пішла за 26 840 доларів. Також були продані речі Френка Лемпарда, Стівена Джеррарда, Паоло Мальдіні та інших.

Загалом аукціон приніс понад 695 000 доларів. Частина цих коштів буде передана до благодійного фонду Джона Террі (The John Terry Foundation).