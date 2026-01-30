Рейтинг букмекерів

В рамках АПЛ Ліверпуль не може перемогти 5 матчів поспіль, тому питання звільнення Арне Слота лунає все гучніше. В цьому матеріалі розповімо, кого букмекери вважають найбільш ймовірним наступником нідерландського спеціаліста.

Цілком очікувано очолює рейтинг Хабі Алонсо, який нещодавно покинув Реал. Іспанець свого часу був важливим гравцем "червоних", має гарні стосунки з вболівальниками та довів свій високий тренерський рівень в Баєрі. Поставити на його призначення можна з коефіцієнтом 1.62.

Всі інші тренери мають значно менші шанси. Другим в списку йде Луїс Енріке з котируванням 5. За ним — Олівер Гласнер. Колишній тренер Крістал Пелес регулярно обігрував "червоних" в минулі роки, а тепер може сам їх очолити. Коефіцієнт складає 6.5

Також у списку є культові для Анфілда Юрген Клопп та Стівен Джеррард. Поставити на їх призначення можна з показником 9 та 13 відповідно.

Непогані шанси має поточний наставник Борнмута Андоні Іраола. Його потенційне призначення оцінюється коефіцієнтом 9. Є ймовірність повернення в Європу Сімоне Індзагі — котирування складає 21. А на те, що команду очолить вболівальник Ліверпуля Анге Постекоглу можна поставити з показником 26.

