Англія

Вінгер Челсі готується до переходу в оренду до французького Страсбура.

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик незабаром отримає дозвіл на повернення до професійних виступів.

За інформацією ресурсу The Chelsea Forum, тривала дискваліфікація 24-річного футболіста добігає кінця Повідомляється, що одразу після офіційного зняття обмежень Мудрик не залишиться в лондонському клубі.

Керівництво синіх ухвалило рішення відправити Михайла в оренду до французького Страсбура. Оскільки обидва клуби перебувають у власності консорціуму BlueCo, цей перехід виглядає максимально логічним і технічно простим у виконанні.

Головна мета відрядження до Ліги 1 — дати гравцеві стабільну ігрову практику, якої він був позбавлений протягом останнього року. У Челсі сподіваються, що менший тиск у чемпіонаті Франції допоможе українцю швидше набрати оптимальну фізичну форму та повернути психологічну впевненість.

Нагадаємо, Михайло Мудрик був дискваліфікований у грудні 2024 року через порушення антидопінгових правил: у його організмі виявили заборонений препарат мельдоній у пробі, взятій після матчів збірної України в листопаді того ж року.