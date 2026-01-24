Англія

Головний тренер Челсі висловив публічну підтримку українському вінгеру та пообіцяв зробити все можливе, щоб реанімувати його кар'єру після повернення.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор уперше розгорнуто прокоментував ситуацію навколо Михайла Мудрика. Наставник синіх наголосив на високому потенціалі українця та висловив готовність допомогти йому повернутися до гри після складного періоду, пов'язаного з чутками про допінг, які були спростовані.

Росеньйор визнав, що особиста зустріч із Мудриком ще попереду, проте він високо цінує талант 24-річного вінгера. Тренер підкреслив, що нинішня пауза в кар'єрі Михайла — це наслідок важких обставин, а не ігрових проблем.

"Я поки з ним не говорив. Але я однозначно дуже хочу поспілкуватись. Є багато речей, які я хотів би зробити, але не можу", — зазначив наставник.

Керманич лондонців акцентував на тому, що Мудрик пережив сильний стрес, і зараз головне завдання — обрати правильний момент для інтеграції гравця назад у команду. Росеньйор запевнив уболівальників та самого гравця у своїй повній підтримці.

"Він просто фантастичний гравець. Він пройшов через непросте випробування, і коли настане правильний час для мене, нього та клубу, я точно з ним поговорю", — сказав Росеньйор.

Тренер завершив свій коментар обіцянкою особисто посприяти прогресу українця, як тільки це стане можливим: "Коли настане правильний час, коли у мене буде шанс і я зможу якось вплинути, я зроблю все, щоб позитивно вплинути на його карʼєру", — підсумував Ліам.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Мудрика спіймали на допінгу – у його організмі виявили заборонену речовину мельдоній. До усунення від футболу український вінгер провів за Челсі 73 матчі, забив 10 голів та віддав 11 асистів. Останній офіційний матч Мудрика відбувся наприкінці листопада 2024 року у Лізі конференцій проти Гайденхайма (2:0), де він відзначився голом.