Англія

Соцмережі клубу відзначили 25-річчя українця, що фанати сприйняли як сигнал реінтеграції в команду.

Челсі натякнув на можливе повернення українського вінгера Михайла Мудрика після того, як привітав його з 25-річчям у соцмережах. Цей крок різко відрізняється від ставлення клубу до Рахіма Стерлінга, який не отримав жодного вітання з 31-річчям.

У понеділок Челсі опублікував пост із привітанням Мудрика. Для більшості гравців це звична справа, але для українця жест виглядає особливим: Мудрик не грав за клуб із кінця 2024 року через тимчасову дискваліфікацію.

За інформацією ЗМІ, його дискваліфікацію можуть зняти вже в середині січня. Новий тренер Ліам Росеньйор, який може змінити Енцо Мареску, відомий тим, що дає шанс молодим гравцям. Для Мудрика це може стати можливістю повернутися в команду.

Різниця у ставленні до Мудрика і Стерлінга помітна. Рахіму Стерлінгу, який у грудні відзначив 31-річчя, клуб не присвятив жодного посту. Стерлінг вже не грає в основному складі та тренується окремо.

Мудрик же, попри дискваліфікацію, залишається важливим гравцем для клубу. Це показує, що Челсі хоче зберегти його і навіть готує до повернення.