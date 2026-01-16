Англія

Допінг-скандал і нові підсилення клубу ставлять під сумнів майбутнє українця на Стемфорд Брідж.

Лондонський Челсі може достроково припинити співпрацю з українським вінгером Михайлом Мудріком, повідомляє Goal.com.

За даними видання, якщо Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно дискваліфікує футболіста через допінг, "аристократи" мають право розірвати з ним контракт. Як приклад Goal.com наводить ситуацію з Полем Погба, якого в 2023 році дискваліфікували через позитивний допінг-тест у Ювентусі.

"Незважаючи на деякі позитивні сигнали, реальність така, що Мудрік, ймовірно, провів свій останній офіційний матч за Челсі. Якщо FA офіційно дискваліфікує його, клуб може піти шляхом розірвання контракту", – зазначає Goal.com.

Челсі вже фактично готується до життя без українця. Влітку клуб підписав Джеймі Гіттенса та Алехандро Гарначо, які можуть грати на лівому фланзі, а номер Мудрика – "10" – вже отримав Коул Палмер.

Контракт Михайла з Челсі розрахований до 30 червня 2031 року.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Мудрика спіймали на допінгу – у його організмі виявили заборонену речовину мельдоній. До усунення від футболу український вінгер провів за Челсі 73 матчі, забив 10 голів та віддав 11 асистів. Останній офіційний матч Мудріка відбувся наприкінці листопада 2024 року у Лізі конференцій проти Гайденхайма (2:0), де він відзначився голом.