Італієць став на захист свого підопічного.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловився про вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Цитує італійського фахівця Movistar.

«Я розмовляв із ним. Гравець має поважати тренера та своїх партнерів по команді. Він значно покращив свою поведінку на полі.

Бразильці дуже скромні, зовсім інші. Віні, який приїжджає до збірної, сильно відрізняється від того, який грає у Реалі», – сказав Анчелотті.