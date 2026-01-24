Англія

Терпіння лондонської публіки луснуло: трибуни відкрито вимагають відставки данського фахівця.

Кредит довіри до головного тренера Тоттенгема Томаса Франка, схоже, вичерпано остаточно.

Після несподіваної втрати очок у матчі проти аутсайдера Бернлі (2:2), вболівальники шпор влаштували справжній бунт на трибунах, чітко вказавши наставнику на двері.

Ключовим моментом вечора стала не гра команд, а реакція фанатського сектору лондонців. Коли стало зрозуміло, що Тоттенгем знову не зможе здобути обов'язкову перемогу, стадіон вибухнув відомим англійським скандуванням: You're getting sacked in the morning (Тебе звільнять завтра вранці).

Причиною такої агресивної поведінки фанатів стали гнітючі результати команди.Тоттенгем ще жодного разу не перемагав в АПЛ у новому році. Матч проти Бернлі розглядався як обов'язкова можливість взяти 3 очки та покращити турнірне становище. Натомість чергова осічка лише підтвердила системну кризу в грі Тоттенгема під керівництвом Франка.

Після 23 турів шпори посідають 14 сходинку, маючи у своєму активі 28 пунктів.