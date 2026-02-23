Інше

Ненад Стоякович залишає клуб, тимчасово команду очолить Дамір Чакар.

Партизан ухвалив рішення припинити співпрацю з головним тренером Ненадом Стояковичем після розгромної поразки у 24-му турі чемпіонату Сербії від Црвени Звезди — 0:3. Про це повідомила пресслужба белградського клубу.

Стоякович очолив команду у листопаді 2025 року, проте невдалі результати в дербі та втрата лідерських позицій у таблиці стали причиною кадрового рішення. Тимчасово виконувати обов’язки головного тренера буде Дамір Чакар.

У заяві клубу зазначено: "Партизан висловлює подяку Стояковичу за те, що він узяв на себе відповідальність за керівництво командою у складний період, а також за професійну роботу. Клуб бажає йому успіхів у тренерській кар’єрі".

Після 24 турів Партизан має 53 очки та посідає друге місце у чемпіонаті Сербії, відстаючи від лідера — Црвени Звезди — на чотири бали.