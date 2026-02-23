Ліга чемпіонів

Союз не виключає санкцій, але дискваліфікація форварда Бенфіки малоймовірна.

В УЄФА занепокоєні можливим продовженням конфлікту між вінгером Реала Вінісіусом Жуніором та нападником Бенфіки Джанлукою Престіанні напередодні матчу-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів.

У першій зустрічі, яку мадридці виграли з рахунком 1:0, бразилець поскаржився арбітру Франсуа Летексьє на расистську образу з боку аргентинця. За словами Вінісіуса, суперник назвав його мавпою, прикривши рот футболкою. Престіанні згодом заперечив звинувачення, заявивши, що не використовував расистських висловлювань. Після інциденту УЄФА відкрив дисциплінарне провадження.

За інформацією іспанських ЗМІ, у європейському футбольному союзі побоюються, що перед стартом повторної гри футболісти можуть відмовитися від традиційного рукостискання, що може негативно вплинути на імідж турніру.

Варіант із дискваліфікацією Престіанні до матчу-відповіді розглядається, однак вважається малоймовірним через тривалість дисциплінарних процедур. Аргентинець уже надав свою версію подій у межах розслідування.

Очікується, що офіційну позицію щодо ситуації УЄФА оприлюднить найближчими днями.