Іспанія

Цей вікенд запамʼятався великою кількістю контраверсійних рішень ВАР.

Головний тренер севільського Бетіса Мануель Пеллегріні висловився про роботу системи ВАР у матчі Ла Ліги з Райо Вальєкано (1:1). Цитує «Інженера» Marca.

«Непотрібне втручання ВАР. Ні вони не вимагали пенальті, ні ми нічого не просили. Більше п'яти хвилин на перевірку епізоду, при тому, що жодна з команд нічого не вимагає, і ми дивимося, був ніготь на міліметр усередині штрафного майданчика чи ні.

ВАР дуже часто втручається у гру. Він повинен втручатися тільки за грубої помилки арбітра, але жодна з команд нічого не вимагала. На щастя, судді вистачило розуму піти подивитися епізод і не призначити пенальті.

Мені здалося, що ВАР втрутився дуже невдало. Жодна з команд не вимагала пенальті. Якщо немає апеляції, не можна зупиняти гру на 7-8 хвилин, щоб перевіряти, чи знаходиться ніготь усередині штрафного майданчика або за її межами. Це було погане і зовсім непотрібне втручання», – сказав Пеллегріні.

Наразі Бетіс посідає пʼяте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на шість очок.