Ліга чемпіонів

Французький нападник отримав травму коліна на останньому тренуванні.

Мадридський Реал зазнав серйозної кадрової втрати напередодні вирішального матчу плей-оф Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки. Зірковий форвард команди Кіліан Мбаппе не зможе допомогти своїм партнерам.

За інформацією французького видання L'Equipe, Мбаппе був змушений достроково завершити тренування у вівторок через постійний біль у лівому коліні. У другій половині дня футболіст пройшов поглиблене медичне обстеження. Результати тестів, які стали відомі за кілька годин, виявилися невтішними: лікарі констатували, що вихід нападника на поле проти Бенфіки є неможливим.

Ця новина змусила головного тренера вершкових Альваро Арбелоа екстрено змінювати свої плани. Ситуація виглядає ще драматичніше з огляду на те, що на ранковій передматчевій пресконференції наставник запевняв журналістів у повній готовності француза, який останніми тижнями грав попри дискомфорт.

"Кіліан готовий грати завтра. Я хотів би відзначити його величезну самовіддачу та зусилля, які він докладає, щоб допомогти команді. Він гравець, який робить різницю, і будь-який захисник знає, що він може вирішити долю матчу однією дією," — розповідав Арбелоа до того, як стала відома тяжкість ушкодження.

Нагадаємо, що в першому поєдинку в Лісабоні Реал здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0 (єдиний гол забив Вінісіус Жуніор). Матч-відповідь пройде в Мадриді на тлі значної напруги між клубами через розслідування УЄФА щодо ймовірних расистських та гомофобних образ під час першої гри.