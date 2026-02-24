Ліга чемпіонів

Хет-трик Александера Серлота приніс мадридцям переконливу перемогу після результативної нічиєї в першому матчі.

Атлетіко Мадрид на своєму полі впевнено переграв Брюгге з рахунком 4:1 у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Після бойової нічиєї 3:3 у Бельгії команда Дієго Сімеоне зняла всі питання щодо переможця протистояння, вигравши дуель із загальним рахунком 7:4.

Господарі відкрили рахунок на 23-й хвилині. Ян Облак дальнім закиданням знайшов Александера Серлота, який виграв боротьбу в захисника та пробив повз Сімона Міньйоле. Утім, ще до перерви бельгійці відігралися: після подачі з кутового Жоель Ордоньєс ударом головою відновив рівновагу.

На початку другого тайму Атлетіко Мадрид знову вийшов уперед. Джонні Кардосо ефектним ударом зльоту з-за меж штрафного майданчика забив свій перший гол за мадридський клуб. Після цього Брюгге намагався повернути інтригу, але Ян Облак кілька разів надійно врятував свою команду.

Остаточно долю протистояння вирішив Серлот. На 76-й хвилині норвежець завершив швидку комбінацію за участі Маркоса Льоренте та Антуана Грізманна, оформивши дубль, а наприкінці зустрічі замкнув передачу Маттео Руджері й записав до активу хет-трик. Для форварда це перший хет-трик у єврокубковій кар’єрі.

Таким чином, Атлетіко Мадрид упевнено крокує до наступного раунду турніру, тоді як Брюгге завершує виступи в нинішній кампанії Ліги чемпіонів.

*Атлетіко Мадрид — Брюгге 4:1 (перший матч — 3:3)

Голи: Серлот, 23, 76, 87, Кардосо, 48 - Ордоньєс, 36

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Кардосо (Мендоса, 83), Коке (Моліна, 70), Баена (Лукман, 70) — Серлот, Альварес (Грізманн, 58)

Брюгге: Міньйоле — Саббе, Ордоньєс, Мехеле (Меєр, 88), Сейс (Лемарешаль, 82) — Станкович — Форбс, Ветлесен (Верман, 65), Ванакен, Цоліс (Нільссон, 82) — Трезольді (Діахон, 65)

Попередження: Льоренте — Ордоньєс, Верман