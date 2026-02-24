Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Через загибель ватажка впливового наркокартелю в країні спалахнули масові заворушення.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опинилася перед серйозним безпековим викликом усього за кілька місяців до старту головного турніру чотириріччя. За інформацією The Athletic, ФІФА запросила звіти про рівень загрози та серйозно розглядає можливість термінового перенесення міжконтинентальних стикових матчів ЧС-2026, які заплановані на кінець березня в Мексиці.

Причиною масштабної дестабілізації стала смерть Рубена Осегери Сервантеса — лідера впливового наркокартелю "Нове покоління Халіско". Ця подія спровокувала хвилю кривавих заворушень відразу в дев’яти штатах країни.

Внутрішні джерела у ФІФА підтверджують, що ризики для вболівальників та спортсменів наразі оцінюються як критичні. Ситуація в країні залишається вкрай напруженою: зафіксовано загибель понад 70 осіб унаслідок вуличних боїв. Масово скасовуються публічні заходи. Призупинено навчання в освітніх закладах.

Епіцентром подій став штат Халіско та місцевий стадіон Естадіо Акрон у Гвадалахарі. Ця арена має прийняти не лише березневі стикові ігри, а й чотири зустрічі групового етапу чемпіонату світу в червні. Будь-яке перенесення матчів із Гвадалахари чи Монтеррея завдасть нищівного удару по логістиці фанатів із Болівії, Іраку, Ямайки та інших країн-учасниць плей-оф, а також по комерційних інтересах спонсорів.

Особливе занепокоєння в організаторів викликає запланований товариський матч збірної Мексики проти Португалії. Очікувана участь Кріштіану Роналду надає цій події величезної медійної ваги, що автоматично робить її потенційною мішенню для провокацій.

Наразі мексиканський оргкомітет намагається зберегти обличчя і демонструє готовність проводити заходи за планом, зокрема не скасовуючи найближчу контрольну гру проти Ісландії. Проте остаточне слово залишається за штаб-квартирою в Цюриху.

Якщо місцевим силовикам не вдасться взяти ситуацію під контроль до середини березня, ФІФА буде змушена задіяти резервні стадіони у США. Для Мексики такий сценарій обернеться катастрофічними репутаційними та фінансовими втратами напередодні домашнього Мундіалю.