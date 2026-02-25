Інше

Команда Саріни Вігман стане першою англійською збірною, яка зіграє на сучасній арені Гілл Дікінсон.

Жіноча збірна Англії з футболу впише своє ім'я в історію новітнього стадіону ліверпульського Евертона. 9 червня Левиці прийматимуть національну збірну України в рамках кваліфікації до жіночого Мундіалю-2027.

Цей поєдинок пройде на нещодавно збудованій арені Гілл Дікінсон Стадіон, який відкрив свої двері минулого літа, вже отримав статус одного з майданчиків для проведення Євро-2028. Крім того, він є важливою складовою заявки Великої Британії на проведення жіночого Чемпіонату світу з футболу 2035 року.

Цікаво, що ще до історичного матчу жіночої збірної Англії цю арену випробують чоловіки: 31 березня збірна Шотландії зіграє тут товариський матч проти Кот-д'Івуару в рамках підготовки до літнього чемпіонату світу.

Дворазові чемпіонки Європи під керівництвом тренерки Саріни Вігман змагаються за путівку на ЧС-2027 у надскладній кваліфікаційній групі A3. Їхніми суперницями є команди Іспанії, України та Ісландії. Перша зустріч з українками відбудеться вже незабаром — 3 березня команди зіграють номінально домашній для України матч у Туреччині.

А 14 квітня на легендарному Вемблі на вболівальників чекає суперматч проти Іспанії. Це буде перша зустріч команд після фіналу Євро-2025, у якому англійки тріумфували над чинними чемпіонками світу.