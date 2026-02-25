Інше

Кріштіану Роналду відзначився голом та результативною передачею, закріпивши лідерство свого клубу в Саудівській Про-лізі.

Ан-Наср продовжує свою вражаючу переможну серію в чемпіонаті Саудівської Аравії. У середу ввечері команда Кріштіану Роналду легко розібралася з Аль-Наджмою, здобувши дев'яту перемогу поспіль і зміцнивши свої позиції на першому місці турнірної таблиці.

Ця перемога стала можливою не лише завдяки феноменальній грі португальця, але й зусиллям інших зіркових легіонерів клубу — Садіо Мане, Кінгслі Комана та Іньїго Мартінеса. Шанси Ан-Насра на чемпіонство значно зросли після двох поспіль нічиїх їхнього головного конкурента Аль-Хіляля. Відчувши близькість трофея, гості з перших хвилин кинулися в атаку.

Рахунок у матчі було відкрито після втручання VAR: Кріштіану Роналду впевнено реалізував пенальті, записавши на свій рахунок 965-й гол у кар'єрі (у його амбітному прагненні досягти позначки в 1000 голів). Після цього господарі поля з Аль-Наджми остаточно посипалися. Кінгслі Коман технічно подвоїв перевагу Ан-Насра, а іспанський захисник-ветеран Іньїго Мартінес ударом здалеку з рикошетом зробив рахунок 3:0 ще до свистка на перерву.

На початку другого тайму розгром продовжився. Роналду записав до свого активу ще й результативну передачу — він ідеально вивів на ударну позицію Садіо Мане, який потужним пострілом поцілив у верхній кут воріт.

Цікаво, що Кріштіану був замінений ще до закінчення години ігрового часу. Проте головний тренер Жорже Жезуш вочевидь вирішив поберегти сили свого 41-річного лідера для наступних важливих поєдинків.Остаточну крапку в матчі поставив Іньїго Мартінес, який оформив несподіваний дубль, майстерно зігравши головою після подачі з кутового.

Завдяки цій розгромній перемозі 5:0 Ан-Наср відірвався від переслідувачів на два очки, очоливши таблицю Саудівської Про-ліги. Головним лузером туру став Аль-Хіляль, який попри січневий перехід Каріма Бензема втратив лідерство. Однак до кінця чемпіонату залишається ще 11 турів, а на п'яти лідерам наступає Аль-Ахлі з Тоуні, тому боротьба за золоті медалі обіцяє бути неймовірно напруженою.