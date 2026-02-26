Ліга чемпіонів

Ювентус у меншості затягнув Галатасарай до овертайму, де й згорів

Команда Лучано Спаллетті билась до останнього, але сил на ще пів години футболу не вистачило.

Ювентус — Галатасарай, Getty Images





Ювентус — Галатасарай 3:2 (перший матч – 2:5)

Голи: Локателлі, 37 (пен.), Гатті, 70, Маккенні, 82 — Осімген, 105+1, Їлмаз, 119



Ювентус: Перін — Калулу, Келлі, Гатті, Маккенні — К. Тюрам (Аджич, 78), Локателлі, Копмейнерс — Консейсан (Жегрова, 67), Девід (Бога, 67), Їлдиз (Міретті, 103). Галатасарай: Чакир — Шоллої (Бої, 59), Санчес, Бардакджі, Якобс (Елмали, 87) — Леміна (Ікарді, 87), Торрейра (Сінго, 103) — Ланг (Сане, 59), Сара (Гюндоган, 71), Їлмаз — Осімген.



Попередження: Келлі, Їлдиз — Осімген, Шоллої, Чакир На 47-й хвилині був вилучений Ллойд Келлі (Ювентус) (грубе порушення).