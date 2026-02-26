Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Федерація підкреслила пріоритет безпеки гравців і фанатів у підготовці до чемпіонату світу-2026.

Кріштіану Роналду та збірна Португалії готуються до товариського матчу проти Мексики, який відбудеться 28 березня на стадіоні Ацтека у Мехіко в рамках підготовки до чемпіонату світу-2026.

Португальська футбольна федерація (FPF) опублікувала офіційну заяву щодо цієї зустрічі.

"Федерація Португалії постійно та уважно відстежує делікатну ситуацію, що наразі склалася в Мексиці в контексті гри національної збірної, запланованої на 28 березня на Естадіо Ацтека, зустрічі, що входить до підготовки до чемпіонату світу-2026.

З першого моменту FPF відчула честь бути запрошеною взяти участь у повторному відкритті цього знакового стадіону, який нині перебуває на фінальній стадії реконструкції. FPF із нетерпінням очікує проведення цього матчу через його символічне та спортивне значення в рамках підготовки національної збірної, визнаючи історичну цінність моменту та його конкурентну важливість.

Водночас останні події вимагають постійної оцінки умов, пов’язаних із поїздкою делегації FPF. У цьому контексті рекомендації уряду Португалії є фундаментальними та визначальними для моніторингу ситуації.

Будь-яке рішення буде ухвалене на основі постійного спостереження, у тісній координації з урядом та у співпраці з Мексиканською футбольною федерацією (FMF) — організацією, з якою FPF підтримує відмінні інституційні відносини та регулярний контакт.

Федерація Португалії підкреслює, що безпека гравців, тренерського штабу, персоналу та уболівальників є абсолютним пріоритетом і саме цей критерій визначає всі оцінки та рішення щодо проведення матчу.

FPF та Мексиканська футбольна федерація підтверджують, що спільним бажанням є проведення підготовчої гри до чемпіонату світу-2026 у Мексиці 28 березня. На даний момент дата та місце проведення зустрічі залишаються незмінними", — цитує заяву Португальська футбольна федерація.

Нагадаємо, у неділю армія Мексики провела спецоперацію, в результаті якої ліквідували ватажка картелю "Нове покоління Халіско" (CJNG) Немесіо Осегеру, відомого на прізвисько Ель Менчо. Ліквідація лідера спричинила хвилю насильства: у кількох штатах бойовики угруповання влаштували сутички з військовими.