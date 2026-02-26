Ліга чемпіонів

Завершились останні поєдинки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. За підсумками стикових матчів, до наступного етапу вийшли наступні команди:

*Атлетіко Мадрид — Брюгге 4:1 (перший матч — 3:3)

*Ньюкасл Юнайтед — Карабах 3:2 (перший матч — 6:1)

Інтер — *Буде/Глімт 1:2 (перший матч — 1:3)

*Баєр Леверкузен — Олімпіакос 0:0 (перший матч — 2:0)

*Аталанта — Боруссія Дортмунд 4:1 (перший матч — 0:2)

*ПСЖ — Монако 2:2 ( перший матч 3:2)

*Реал Мадрид — Бенфіка 2:1 (перший матч – 1:0)

Ювентус — *Галатасарай 3:2 (перший матч – 2:5)

Прямі путівки до 1/8 фіналу, посівши місця з першого по восьме, здобули:

Арсенал, Баварія, Ліверпуль, Тоттенгем, Барселона, Челсі, Спортінг Лісабон та Манчестер Сіті.

ХТО З КИМ МОЖЕ ЗІГРАТИ В 1/8 ФІНАЛУ:

Жеребкування 1/8 фіналу, чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів сезону-2025/2026 відбудеться 27 лютого 2026 року о 13:00 за київським часом. Церемонія пройде в Будинку європейського футболу в Ньйоні.

Участь у процедурі візьмуть 16 команд — вісім найкращих клубів лігової стадії та вісім переможців стикового раунду. Топ-8 основної стадії отримають статус сіяних в 1/8 фіналу. Команди формуються в пари відповідно до місць у таблиці лігової фази: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8.

Під час жеребкування визначаться їхні позиції в турнірній сітці, після чого стане зрозумілим повний шлях до фіналу. Клуб, вказаний нижче в парі, проводитиме матч-відповідь удома. Можливі протистояння між командами з однієї країни.

Матчі 1/8 фіналу заплановані на 10/11 та 17/18 березня, чвертьфінали — на 7/8 та 14/15 квітня, півфінали — на 28/29 квітня та 5/6 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року в Будапешті. Розклад матчів 1/8 фіналу стане відомий одразу після церемонії жеребкування.