Ліга чемпіонів

Українець провів всю гру на лаві запасних.

Перший матч між цими командами завершився результативною перестрілкою, у якій перемогу здобули парижани з рахунком 3:2.

Монако потрібно було відіграватися, тому в першому таймі більше моментів біля чужих воріт створювали підопічні Поконьйолі. Під завісу першої 45-хвилинки гості таки відкрили рахунок. Енріке виконав подачу з флангу на одинадцятиметрову позначку, Кулібалі скинув на Акліуша, і нападник впритул пробив без шансів для Сафонова.

Другий тайм розпочався з вилучення. Кулібалі впродовж декількох хвилин примудрився отримати дві жовті картки та пішов відпочивати. Господарі миттєво використали чисельну перевагу. На 60-й хвилині Маркіньйос замкнув простріл Дуе, а згодом Хвіча на добиванні розстріляв голкіпера. У доданий час гравці Монако змогли відновити паритет: Тезе влучним ударом завершив контратаку.

Проте у більшості підопічні Луїса Енріке втримали потрібний для себе рахунок (2:2) та за підсумками двох поєдинків вийшли до наступного раунду Ліги чемпіонів.

ПСЖ — Монако 2:2

Голи: Маркіньйос, 60, Кварацхелія, 66 - Акліуш, 45, Тезе, 90+1

ПСЖ: Сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 80) — -, Вітінья, Невеш — Кварацхелія, Дуе (Рамуш, 88), Баркола (Кан Ін, 69)

Монако: Кьон — Керер, Закарія (Мавісса, 74), Фас — Вандерсон (Нібомбе, 90), Камара, Бамба (Тезе, 62), Енріке — Акліуш (Бірет, 74), Балогун (Адінгра, 74), Кулібалі

Попередження: Сафонов — Закарія, Вандерсон, Кулібалі, Нібомбе