Ліга чемпіонів

Вінісіус знову забив Трубіну та вивів Реал до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Команда Жозе Моурінью ледь заповзла до плей-оф у божевільному матчі проти мадридців, але вони ж її й вибили.

Реал Мадрид — Бенфіка, Getty Images