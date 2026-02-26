Ліга чемпіонів

Молодий захисник Реала зазнав серйозної травми після боротьби за верховий м'яч зі своїм же одноклубником.

Матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та лісабонською Бенфікою затьмарився моторошним епізодом. Захисник вершкових Рауль Асенсіо був змушений достроково завершити гру та покинути стадіон Сантьяго Бернабеу в кареті швидкої допомоги.

Нещасний випадок стався на 71-й хвилині напруженого поєдинку. Під час боротьби за верховий м'яч Асенсіо жорстко зіткнувся зі своїм одноклубником Едуардо Камавінгою. Іспанський футболіст опинився на газоні, отримавши травму шиї. Раульне зміг самостійно піднятися та продовжити гру.

Медичний штаб мадридців миттєво з'явився на полі. Після огляду та надання першої допомоги стало зрозуміло, що ситуація серйозна. Асенсіо обережно переклали на ноші та винесли за межі поля. Згодом стало відомо, що футболіста одразу ж забрала карета швидкої допомоги для термінового обстеження в лікарні.

Попри шок від втрати партнера по команді та вимушеної паузи, гравці Реала змогли продемонструвати свій характер. Вже за кілька хвилин після того, як Рауля замінили, вершкові організували результативну атаку та зуміли вийти вперед зусиллями Вінісіуса