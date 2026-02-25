Позиція Валіда Реграгі на чолі марокканської збірної під загрозою.
Хаві Ернандес, Getty Images
25 лютого 2026, 23:24
Майбутнє головного тренера збірної Марокко Валіда Реграгі опинилося під серйозним питанням менш ніж за чотири місяці до старту чемпіонату світу. Про це повідомляє The Athletic.
Попри офіційне спростування з боку Федерації футболу Марокко щодо відставки 50-річного фахівця, керівництво вже контактує з потенційними кандидатами. Серед них — колишній півзахисник Барселони та екснаставник каталонського клубу Хаві. Втім, домовленості з іспанцем наразі немає, а за інформацією джерел, він радше зацікавлений очолити команду вже після літнього мундіалю.
Реграгі увійшов в історію, вивівши Марокко до півфіналу чемпіонату світу 2022 року в Катарі — це найкращий результат серед африканських збірних в історії турніру. Однак після того команда не змогла виграти Кубок африканських націй ані у 2023, ані у 2025 році. Торік марокканці вилетіли в 1/8 фіналу, а цього року, будучи господарями турніру, поступилися Сенегалу у драматичному фіналі в додатковий час.
З огляду на значні інвестиції держави у розвиток футболу за останні 15 років, очікування від збірної суттєво зросли. Реграгі неодноразово стикався з критикою за прагматичний стиль гри, а після поразки у фіналі Кубка африканських націй навіть отримав запитання щодо можливої відставки просто на пресконференції.
Чемпіонат світу у США, Канаді та Мексиці стане черговим випробуванням для марокканців. На груповому етапі їм протистоятимуть Бразилія, Шотландія та Гаїті. Якщо зміна тренера все ж відбудеться, наступник Реграгі отримає команду з високими амбіціями та не меншим тиском, адже вихід із групи тепер у Марокко розглядають як мінімальне завдання.