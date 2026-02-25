Інше

Позиція Валіда Реграгі на чолі марокканської збірної під загрозою.

Майбутнє головного тренера збірної Марокко Валіда Реграгі опинилося під серйозним питанням менш ніж за чотири місяці до старту чемпіонату світу. Про це повідомляє The Athletic.

Попри офіційне спростування з боку Федерації футболу Марокко щодо відставки 50-річного фахівця, керівництво вже контактує з потенційними кандидатами. Серед них — колишній півзахисник Барселони та екснаставник каталонського клубу Хаві. Втім, домовленості з іспанцем наразі немає, а за інформацією джерел, він радше зацікавлений очолити команду вже після літнього мундіалю.

Реграгі увійшов в історію, вивівши Марокко до півфіналу чемпіонату світу 2022 року в Катарі — це найкращий результат серед африканських збірних в історії турніру. Однак після того команда не змогла виграти Кубок африканських націй ані у 2023, ані у 2025 році. Торік марокканці вилетіли в 1/8 фіналу, а цього року, будучи господарями турніру, поступилися Сенегалу у драматичному фіналі в додатковий час.

З огляду на значні інвестиції держави у розвиток футболу за останні 15 років, очікування від збірної суттєво зросли. Реграгі неодноразово стикався з критикою за прагматичний стиль гри, а після поразки у фіналі Кубка африканських націй навіть отримав запитання щодо можливої відставки просто на пресконференції.

Чемпіонат світу у США, Канаді та Мексиці стане черговим випробуванням для марокканців. На груповому етапі їм протистоятимуть Бразилія, Шотландія та Гаїті. Якщо зміна тренера все ж відбудеться, наступник Реграгі отримає команду з високими амбіціями та не меншим тиском, адже вихід із групи тепер у Марокко розглядають як мінімальне завдання.