Іспанія

Пенальті Рамазані у другому таймі приніс кажанам важливі три очки в 26-му турі Ла Ліги.

У поєдинку 26-го туру чемпіонату Іспанії Валенсія на своєму полі обіграла Осасуну з рахунком 1:0. Зустріч відбулася на стадіоні Месталья.

Доля матчу вирішилася в середині другого тайму. На 67-й хвилині нападник господарів Ларджі Рамазані впевнено реалізував пенальті та забив єдиний м’яч у грі.

Після 26 турів Осасуна має в активі 33 очки та посідає 10-те місце в турнірній таблиці Прімери. Валенсія завдяки перемозі набрала 29 балів і піднялася на 12-ту позицію.

У наступному турі Осасуна 7 березня прийматиме Мальорку, а Валенсія днем пізніше зіграє виїзний матч проти Алавеса.

Валенсія — Осасуна 1:0

Гол: Рамазані, 67 (пен)

Валенсія: Дімітрієвські — Коррея (Таррега, 78), Нуньєс, Кемерт, Гая (Васкес, 77) — Рамазані (Лопес, 90), Родрігес, Угринич, Ріоха (Данжума, 56) — Герра, Умар (Дуро, 90)

Осасуна: Еррера — Розьє, Катена, Еррандо (Крус, 81), Галан — Монкайола (Осамбела, 90), Торро (Гомес, 81) — Муньйос, Гарсія (Гарсія, 75), Моро (Барха, 81) — Будімір

Попередження: Гая, Кемерт — Розьє, Еррера, Гомес