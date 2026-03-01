Іспанія

Господарі диктували умови до перерви, але після паузи ініціатива перейшла до гостей.

Севілья зуміла врятувати матч проти Бетіс, поступаючись 0:2, і завершила принципове протистояння бойовою нічиєю.

Початок залишився за господарями. Уже на 16-й хвилині після розкішного проходу Абде м’яч відскочив до Антоні, який неймовірним ударом відкрив рахунок — справжній шедевр у дербі.

Господарі продовжували тиснути, і на 37-й хвилині Абде знову став ключовою фігурою — його ефектна передача знайшла Фідальго, який з льоту пробив без шансів для воротаря — 2:0.

Бетіс контролював гру, володів м’ячем понад 70% часу і виглядав повним господарем ситуації.

Після перерви картина змінилася: Севілья додала агресії та швидкості. На 62-й хвилині Осо прострілив з флангу, а Алексіс головою скоротив відставання — 2:1.

Напруга зростала з кожною хвилиною. Севільці тиснули, Бетіс відповідав контратаками, Абде влучив у стійку, а воротар Вальєс не раз рятував свою команду.

І все ж на 85-й хвилині стадіон вибухнув: після подачі зі штрафного оборона Бетіса не змогла вибити м’яч, і Ісаак Ромеро першим зорієнтувався в штрафному майданчику — 2:2! Форвард зняв футболку в емоціях і отримав жовту картку, але це вже не мало значення.

У компенсований час обидві команди могли вирвати перемогу. Льоренте врятував Бетіс у відчайдушному підкаті, а Бакамбу змарнував шанс на останніх секундах. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию в дербі, яке точно запам’ятається надовго.

Бетіс – Севілья 2:2

Голи: Антоні, 16, Фільгадо, 37 – А. Санчес, 62, Ромеро, 85

Бетіс: Вальєс — Руїбаль, Льоренте, Натан, Родрігес — Форнальс, Рока, Фідальго (Альтіміра, 70) — Антоні, Кучо (Бакамбу, 71), Еззальзулі

Севілья: Влаходімос — Кармона (Еджуке, 46), Аспілікуета (Янузай, 74), Гудель, Салас, Суасо (Осо, 46) — Х. Санчес, Агуме, Соу (Менді, 90), А. Санчес (Ромеро, 70) — Адамс

Попередження: Антоні (24), Льоренте (75), Натан (82) – Суасо (11), Ромеро (86), Х. Санчес (90)