Італія

Голи Сімеоне та Сапати принесли домашню перемогу.

Роберто Д’Аверса розпочав роботу на чолі Торіно з упевненої перемоги. У домашньому матчі Серії А туринці обіграли Лаціо з рахунком 2:0.

Цього тижня в Торіно звільнили Марко Бароні після невдалої серії — одна перемога та одна нічия у восьми турах чемпіонату. Д’Аверса одразу отримав шанс змінити ситуацію, і дебют виявився ідеальним. Попри кадрові втрати та протести частини вболівальників проти президента Урбано Каїро, господарі виглядали організовано та агресивно.

Рахунок було відкрито після курйозного епізоду. Удар Дувана Сапати рикошетом від Алессіо Романьолі піднявся у повітря і фактично перетворився на результативну передачу для Джованні Сімеоне. Аргентинець зіграв на дальній стійці та переправив м’яч повз Івана Проведеля. Для Сімеоне це вже десятий гол у кар’єрі проти Лаціо.

Гості відповіли небезпечним моментом: після передачі Маттіа Дзакканьї Реда Белах’яне пробивав із близької дистанції, але Сауль Коко виніс м’яч із лінії воріт.

У другому таймі Торіно подвоїв перевагу. Рафа Обрадор виконав подачу з лівого флангу, а Сапата виграв боротьбу та ударом головою з шести метрів встановив остаточний рахунок — 2:0.

Лаціо намагався повернутися в гру: Тіяні Нослін пробивав здалеку, а на 87-й хвилині Алессіо Романьолі після кутового замикав подачу головою, однак Альберто Палеарі здійснив блискучий сейв, перевівши м’яч у поперечину.

У підсумку Торіно здобув важливу перемогу, а Роберто Д’Аверса розпочав свою каденцію на чолі команди з трьох очок.

Торіно — Лаціо 2:0

Голи: Сiмеоне 21, Сапата 53

Торіно: Палеарі, Коко, Ісмаїлі, Ебосс, Лазаро, Праті (Тамез 85), Гінейтіс (Ілич 68), Влашич, Обрадор (Н. Нкунку 72), Сімеоне (Куленович 84), Сапата (Касадеї 73)

Лаціо: Проведель, Марушич, Провстгор, А. Романьолі, Лука Пеллегріні (Тавареш 65), Катальді, Белах'ян (Деле-Баширу 46), Тейлор, Канчелльєрі (Ісаксен 65), Ратков (Нослін 46), Дзакканьї (Діа 81)

Попередження: Гінейтіс 46, Влашич 79, Тамез 90+1, Куленович 90+1 — Тавареш 90+3