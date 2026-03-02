Італія

Півзахисник Аль-Духаїля може отримати виклик на березневі матчі відбору до ЧС-2026.

Півзахисник Марко Верратті може знову одягнути футболку національної команди Італії після трирічної паузи. Про можливе повернення досвідченого хавбека повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За наявною інформацією, у Верратті відбулися прямі контакти з головним тренером Скуадри адзурри Дженнаро Гаттузо. Футболіст катарського Аль-Духаїля дав зрозуміти, що готовий знову виступати за збірну та допомогти команді у вирішальних матчах.

Очікується, що 33-річний півзахисник може отримати виклик уже на березневі поєдинки плейоф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Востаннє Верратті виходив на поле у складі збірної у 2023 році. Дебютував за національну команду він ще у 2012-му, провівши загалом 55 матчів і забивши три м’ячі. Разом з Італією півзахисник став чемпіоном Європи у 2021 році.